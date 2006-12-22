Міністр оборони РФ: якщо Україна хоче до НАТО - будь ласка

Віце-прем`єр-міністр, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ вважає, що якщо український народ захоче вступити в НАТО, то цьому ніхто не зможе перешкодити.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Труд» № 238 від 22 грудня 2006 року.

«Що ж до вступу України в НАТО, то ми чудово розуміємо, що кожна держава, кожен народ має право сам визначати шлях свого подальшого розвитку. У частини політичного керівництва є бажання поповнити Північноатлантичні ряди, і якщо український народ його підтримує, то хто може перешкодити цьому? Але, наскільки мені відомо, тільки 20% населення України підтримують ідею вступу її в НАТО», - сказав С.ІВАНОВ.

Він зазначив, що між РФ і Україною підтримуються тісні зв`язки і «іншого розвитку відносин поки що не передбачається, незалежно від поглядів української політичної еліти».

Він нагадав, що 7 грудня в Києві було проведене перше засідання підкомітету російсько-української міждержавної комісії з питань безпеки.

«Хочу відзначити, що, незважаючи на ще існуючі проблеми, які в першу чергу стосуються порядку забезпечення і умов перебування на українській території частин і з`єднань Чорноморського флоту, певне зростання взаєморозуміння все ж таки видно», - сказав С.ІВАНОВ.

«Йде вдосконалення нормативно-правової бази військової і військово-технічної співпраці. Розв`язуються питання продовження ресурсів озброєння і військової техніки, а також взаємодії з питань утилізації боєприпасів і компонентів ракетного палива. Ми разом ведемо розробки ряду військово-наукових програм. На постійну основу перейшли контакти по лінії сухопутних і інженерних військ, служб безпеки польотів і авіації», - додав він.

С.ІВАНОВ відзначив, що щорічно проводяться командно-штабні тренування з органами управління і черговими силами ППО. За його словами, одним з прикладів практичної взаємодії стали проведені у вересні цього року на російському військовому полігоні «Телемба» навчання з бойовою стріляниною зенітних ракетних систем середньої і дальньої дії повітряних сил України.