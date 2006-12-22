На сьогодні Янукович змирився з Тарасюком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не втручатиметься в рішення президента щодо представлення МЗС Борисом ТАРАСЮКОМ на сьогоднішніх переговорах з президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав в інтерв`ю журналістам сьогодні.

«Це особисте рішення Президента, я в нього втручатись не буду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи визнає Кабінет Міністрів угоди, підписані сьогодні Б.ТАРАСЮКОМ, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що таких угод, де мав би ставити свій підпис міністр, не планується. «Я вважаю, що тут підписів ніяких не буде», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, учора на на брифінгу для преси прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА повідомила, що на переговорах у Києві з Президентом РФ В.ПУТІНИМ Міністерство закордонних справ України буде представляти міністр закордонних справ Б.ТАРАСЮК.