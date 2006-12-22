Тимошенко не хоче бути крокодилом

У разі дострокових виборів до парламенту Блок Юлії Тимошенко не формуватиме спільний виборчий список з «Нашою Україною».

Про це в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№232 від 22.12.2006 р.) заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, відповідаючи на питання: «БЮТ був би разом з "Нашою Україною" у разі дострокових виборів?», Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Зараз ми покладаємося тільки на свої сили і стратегії. На жаль, все, що було пов`язане з "Нашою Україною", було програшним і руйнівним. Виявилося, що партнери, які були з нами, тільки послабляли нашу боротьбу проти цього утворення на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ. Ми не хочемо більше мати зв`язків і відношення із жодними руйнівними політичними силами. З "Нашою Україною" домовитися неможливо ні про що. Всі їх пропозиції зводяться до геніальної пропозиції Чебурашки: Гена, давай, я нестиму чемодани, а ти нестимеш мене».

На уточнююче питання, чи буде об`єднання списків, лідер БЮТ відповіла: «Ні, не буде. Я проти того, щоб ставити на фальшиві фішки».

Як повідомляв УНІАН, раніше представники «Нашої України», зокрема, Петро ПОРОШЕНКО і Олександр ТРЕТЬЯКОВ висловлювали думку, що у разі проведення дострокових парламентських виборів «Наша Україна» може сформувати спільний виборчий список із БЮТ.