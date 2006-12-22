Жебрівський: Ющенко дав Януковичу останній шанс

Перший заступник голови бюджетного комітету парламенту, член фракції «Наша Україна» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що підписання Президентом закону «Про державний бюджет України на 2007 рік» є «останнім проявом довіри» глави держави до Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про підписання главою держави закону про держбюджет на наступний рік.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ наголосив, що таким чином Президент знайшов компроміс з урядом у питанні щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

«Президент ще раз надає більшості шанс виконати свої обіцянки», - сказав він.

При цьому депутат зазначив, що він не зовсім задоволений підписанням держбюджету так само, як і прийняттям постанови, якою Верховна Рада України зобов’язала уряд розглянути питання щодо підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Він наголосив, що відповідна постанова є лише обіцянкою нинішнього складу уряду і більшості. «Я вважаю, що не виконати свою обіцянку їм нічого не завадить так само, як і не завадило не виконувати положення Універсалу», - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. Він зауважив, що прийнята сьогодні постанова є обов’язковою до виконання. При цьому, за словами депутата, більшість у будь-який час може проголосувати за скасування цієї постанови. «Захочуть сьогодні виконувати цю постанову - будуть виконувати, а не захочуть, то Президент на ці процеси не зможе впливати», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам заявив, що Президент підписав закон про державний бюджет на 2007 рік.

Водночас прес-служба Президента не підтвердила інформацію, що глава держави підписав закон про бюджет на 2007 рік.