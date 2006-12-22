Жебрівський: Ющенко дав Януковичу останній шанс
Президент пішов на компроміс
Перший заступник голови бюджетного комітету парламенту, член фракції «Наша Україна» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що підписання Президентом закону «Про державний бюджет України на 2007 рік» є «останнім проявом довіри» глави держави до Кабінету Міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про підписання главою держави закону про держбюджет на наступний рік.
П.ЖЕБРІВСЬКИЙ наголосив, що таким чином Президент знайшов компроміс з урядом у питанні щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
«Президент ще раз надає більшості шанс виконати свої обіцянки», - сказав він.
При цьому депутат зазначив, що він не зовсім задоволений підписанням держбюджету так само, як і прийняттям постанови, якою Верховна Рада України зобов’язала уряд розглянути питання щодо підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Він наголосив, що відповідна постанова є лише обіцянкою нинішнього складу уряду і більшості. «Я вважаю, що не виконати свою обіцянку їм нічого не завадить так само, як і не завадило не виконувати положення Універсалу», - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. Він зауважив, що прийнята сьогодні постанова є обов’язковою до виконання. При цьому, за словами депутата, більшість у будь-який час може проголосувати за скасування цієї постанови. «Захочуть сьогодні виконувати цю постанову - будуть виконувати, а не захочуть, то Президент на ці процеси не зможе впливати», - вважає він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам заявив, що Президент підписав закон про державний бюджет на 2007 рік.
Водночас прес-служба Президента не підтвердила інформацію, що глава держави підписав закон про бюджет на 2007 рік.