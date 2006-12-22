Ющенко і Путін запустять механізм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Росії Володимир ПУТІН покладають великі сподівання на сьогоднішню зустріч у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі у форматі віч-на-віч В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН висловили сподівання, що сьогоднішнє засідання міждержавної комісії дасть можливість поглибити і активізувати діалог між двома країнами.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО привітав В.ПУТІНА з приїздом до Києва, наголосивши, що Україна розглядає цей візит як знаковий для двосторонніх відносин.

«Я сподіваюсь, що сьогодні ми запустимо механізм комісії», - наголосив Президент України.

У свою чергу, В.ПУТІН подякував за запрошення. Він віддав належне ідеї В.ЮЩЕНКА щодо створення міждержавної комісії. «Це правильна ідея», - наголосив Президент РФ. Він вважає, що комісія започаткує дієвий механізм співпраці.

В.ПУТІН підкреслив, що зараз спостерігається зростання товарообігу між Україною та Росією, поглиблюється співпраця в енергетичній, гуманітарній та інших сферах.

«Я радий можливості в новорічні дні відвідати Київ, обмінятись думками», - підкреслив В.ПУТІН. Він зазначив, що необхідно обговорити те, що можна зробити для ефективнішого співробітництва.

Також Президент Росії повідомив, що в нього є ряд ідей. «Ми маємо намітити певні віхи і стимули для співробітництва наших урядів», - наголосив він.