Табачник забере стипендії у студентів, які їздять на мерседесах

Віце-прем‘єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК виступає за надання органам студентського самоврядування права розподіляти стипендію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Д.ТАБАЧНИКА.

„Немає іншого шляху розвитку справжнього студентського самоврядування, крім передачі йому реальних повноважень, прав участі в управлінні університетами, прав по призначенню стипендій”, – зазначив Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, тільки студентське самоврядування здатне справедливо розподіляти стипендію. „Студенти-однокурсники матимуть право визначати рівень стипендії та скасовувати її для студента-однокурсника, який їздить в університет на „Бентлі” або „Мерседесі”, одночасно передавши ці гроші однокурснику з бідної сім‘ї, – наголосив віце-прем’єр.

Він додав, що це можна зробити, без зменшення загального стипендіального фонду вже з наступного року. „...Головне, аби студентське самоврядування було готове до такої відповідальності і такого випробування непопулярними рішеннями”, – додав Д.ТАБАЧНИК.