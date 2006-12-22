Ющенко хоче стратегічної співпраці на тривалий час

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до наступного засідання Українсько-Російської міждержавної комісії сторони вийдуть на підписання меморандуму про стратегічну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив роботу, проведену двома сторонами з напрацювання меморандуму про стратегічне партнерство України і Росії.

Він зазначив, що це важливий документ, який закріплює стратегічну співпрацю на тривалий час.

Президент України висловив надію, що на наступному засіданні комісії меморандум буде підписано. Він підкреслив, що Україна і Росія повинні діяти як надійні партнери і друзі.