Ющенко хоче стратегічної співпраці на тривалий час

16:12, 22 грудня 2006
Політика
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Розпочалося засідання комісії Ющенко-Путін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до наступного засідання Українсько-Російської міждержавної комісії сторони вийдуть на підписання меморандуму про стратегічну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив роботу, проведену двома сторонами з напрацювання меморандуму про стратегічне партнерство України і Росії.

Він зазначив, що це важливий документ, який закріплює стратегічну співпрацю на тривалий час.

Президент України висловив надію, що на наступному засіданні комісії меморандум буде підписано. Він підкреслив, що Україна і Росія повинні діяти як надійні партнери і друзі.

 

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