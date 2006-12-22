У Ющенка підтвердили, що бюджет вже підписаний

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Кабінет Міністрів та Верховна Рада виконали ключову вимогу Президента України В.ЮЩЕНКА – збільшили рівень соціальних стандартів для населення України на 2007 рік.

Верховною Радою України прийнято рішення про збільшення розмірів мінімальної заробітної платні, прожиткового мінімуму та, відповідно, мінімальної пенсії для більш як 15 млн. українських громадян.

Так, з першого квітня 2007 року уряд збільшить прожитковий мінімум до 397 гривень, а з 1 жовтня – до 406 гривень. Таким чином, вимогу Президента України щодо збільшення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму з 380 до 406 грн. виконано урядом та парламентом України.

Відповідно до рішення Верховної Ради, мінімальна заробітна плата з першого травня буде збільшена до 420 грн., з першого серпня – до 430 грн., а з першого грудня – до 460 грн.

У зв’язку з ухваленням відповідного рішення парламентом, глава держави підписав Закон України «Про державний бюджет України на 2007 рік».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” зі всіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, з урахуванням пропозицій профільного комітету парламенту.

21 грудня після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявив, що застосує вето до закону про держбюджет-2007, якщо в ньому не буде враховано позиція про встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму.

Президент неодноразово заявляв, що вимагає від Верховної Ради переглянути рівень прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії на 2007 рік. Президент наголошував, що це його ключова і головна вимога до підписання Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Сьогодні, 22 грудня, Верховна Рада зобов’язала Кабінет міністрів внести на розгляд парламенту законопроекти щодо внесення змін до держбюджету на 2007 рік з метою збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.