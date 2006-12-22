Путін назвав пріоритети в економічній співпраці

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН розраховує, що діяльність міждержавної комісії сприятиме прогресу двосторонніх торгово-економічних відносин.

Про це Президент РФ повідомив, відкриваючи засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Президент Росії зазначив, що Україна і Росія мають хороший досвід взаємодії в рамках комісії. За його словами, перед засіданням міждержавної комісії пройшов цілий ряд зустрічей в рамках підкомітетів і підкомісій.

«Це хороший заділ для сьогоднішньої зустрічі», - сказав В.ПУТІН. За його словами, він і президент України Віктор ЮЩЕНКО перед початком засідання комісії «пройшлися детально по кожному питанню». В.ПУТІН сказав, що порядок денний засідання дуже насичений. За його словами, засідання комісії має «надати істотний імпульс торгово-економічним зв`язкам». Зокрема, за словами Президента Росії, пріоритетним є взаємовідносини в сферах літакобудування, транспорту, зв`язку. Також, за його словами, хороші перспективи є в двосторонній співпраці с сфері сільського господарства.

В.ПУТІН зазначив, що дезінтеграційні процеси завдають значної шкоди виробникам, як України, так і Росії. Водночас, за його словами, «спільними зусиллями ми можемо досягти дуже багато чого». В.ПУТІН також зазначив, що як Росія, так і Україна виступають «за об`єднану Європу без обмежуючих ліній». У зв`язку з цим російський президент зазначив, що необхідно активізувати українсько-російську прикордонну співпрацю.