Сенсація: на сесію Київради прийшов Черновецький

До сесійної зали Київської міської ради, де відбувається блокування засідання, прийшов Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Києва у супроводі охорони піднявся до президії та зайняв своє робоче місце.

Він зазначив, що вражений мужністю свого заступника, який в таких умовах намагається вести засідання Київради.

Депутати, які блокують трибуну, озвучили вимогу до мера - провести чергове засідання сесії у четвер. На це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Проблему треба подолати. Засідання сесії відбудеться по-любому. Всі рішення повинні бути прийняті, тому що всі вони - на користь киян».

По завершенні виступу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО депутати з опозиції наполягали: «У четвер! (провести сесію – УНІАН)».

Після цього під вигуки «ганьба!» мер пішов із сесійної зали. Кілька хвилин він ще спостерігав мовчки за тим, що відбувається в сесійній залі на моніторах, розміщених у холі Київради.

Наразі секретар Київради Олесь ДОВГИЙ намагається проводити засідання. В залі вже зареєструвались 96 депутатів Київради. Обговорюється розгляд питання щодо тарифів на ЖКП у столиці.