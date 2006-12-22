Путін: ЧФ РФ повинен мати можливість повноцінно функціонувати

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що Чорноморський флот повинен мати можливість повноцінно функціонувати і бути чинником зміцнення безпеки в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ПУТІН зазначив, що на даний момент досить активно розвиваються відносини між Україною і Росією у військовій сфері. За його словами, зустрічі керівників військових відомств України і Росії проходять регулярно.

В.ПУТІН також зазначив, що одним із важливих питань роботи міждержавної комісії є функціонування Чорноморського флоту.

При цьому Президент Росії сказав, що флот функціонує відповідно до базового договору від 1997 року.

«Ми хочемо, щоб флот мав можливість повноцінно функціонувати і бути чинником зміцнення безпеки в регіоні, поглиблення україно-російського партнерства», - підкреслив він.

За словами В.ПУТІНА, при цьому повинні розумно враховуватися інтереси обох країн.

«Ми з Віктором Андрійовичем щодо цієї проблеми досить серйозно і детально говорили», - додав Президент РФ.