Катерина Ющенко дасть прес-конференцію в УНІАН

26 грудня о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої Катерина Ющенко та Міжнародний благодійний фонд ”Україна 3000” підведуть підсумки Всеукраїнського телевізійного марафону “Дитяча лікарня майбутнього” та збору коштів на створення та будівництво Дитячої лікарні майбутнього. В програмі: підбиття підсумків Всеукраїнського телевізійного марафону „Дитяча лікарня майбутнього”; оголошення загальної суми зібраних коштів; презентація веб-сайту „Дитяча лікарня майбутнього”; оголошення подальших планів МБФ „Україна 3000” зі збору коштів та будівництва Дитячої лікарні майбутнього (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8-050-384-26-70 до 17-00 25 грудня. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.