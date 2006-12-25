Медведько заявляє, що Івченко нашкодив на 14 мільйонів

Збитки держави від зловживання службовим становищем екс-керівництва Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» можуть становити приблизно 14 млн. грн.

Про це в інтерв’ю тижневику “Контракти” № 52(763) від 25 грудня ц.р., повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор зазначив, що керівництво НАК “Нафтогаз України” зловживало службовим становищем, замовляючи чартерні рейси. Зокрема, за його словами, такі рейси замовлялися для польотів до Москви з метою підписання договорів.

«Йдеться про можливі втрати держави в обсязі 14 млн. грн., хоча в порушеній справі фігурує менша сума – 200 тис. грн.», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він також повідомив, що за фактом зловживання службовим становищем представниками НАК “Нафтогаз України” у сфері будівництва газопроводів порушено ще одну справу. При цьому генеральний прокурор спростував усі чутки, що справа проти колишнього керівництва НАК “Нафтогаз України” є політичним замовленням. О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що Генпрокуратура “перевіряє міністерства та заклади, якими керували і продовжують керувати” не тільки представники “Нашої України”, але й Партії регіонів, а також інших політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови правління НАК „Нафтогаз України”. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За даними Генпрокуратури, встановлено, що впродовж 2005-2006 років голова правління та службовці компанії, яка є державною власністю, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в особистих корисних інтересах та інтересах третіх осіб, чим завдали державі матеріальних збитків.

У 2005-2006 роках головою правління НАК "Нафтогаз України" був Олексій ІВЧЕНКО, який нині є народним депутатом від "Нашої України".