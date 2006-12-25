Ющенко поїде в Алчевськ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 26 грудня, відвідає з одноденною робочою поїздкою Луганську область.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації.

За попередніми даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО відвідає Алчевськ, де, зокрема, візьме участь у презентації на Алчевському металургійному комбінаті загальної схеми технічного переобладнання комбінату.

Окрім того, Президент України проведе нараду з господарчим активом Луганської області та дасть прес-конференцію для представників ЗМІ.