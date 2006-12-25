Ющенко поїде в Алчевськ
13:57, 25 грудня 2006Політика
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Заплановано нараду і прес-конференцію
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 26 грудня, відвідає з одноденною робочою поїздкою Луганську область.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації.
За попередніми даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО відвідає Алчевськ, де, зокрема, візьме участь у презентації на Алчевському металургійному комбінаті загальної схеми технічного переобладнання комбінату.
Окрім того, Президент України проведе нараду з господарчим активом Луганської області та дасть прес-конференцію для представників ЗМІ.
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