Ющенко поїде в Алчевськ

13:57, 25 грудня 2006
Політика
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Заплановано нараду і прес-конференцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 26 грудня, відвідає з одноденною робочою поїздкою Луганську область.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації.

За попередніми даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО відвідає Алчевськ, де, зокрема, візьме участь у презентації на Алчевському металургійному комбінаті загальної схеми технічного переобладнання комбінату.

Окрім того, Президент України проведе нараду з господарчим активом Луганської області та дасть прес-конференцію для представників ЗМІ.

 

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