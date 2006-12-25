Де українці зустрічатимуть Новий рік (соцопитування)

79% українців планують зустріти Новий рік вдома в колі сім’ї та друзів.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведені Українським інститутом соціальних досліджень та центром «Соціальний моніторинг».

12% планують зустріти Новий рік у гостях у друзів або знайомих, 5% - будуть святкувати в ресторані, кафе або нічному клубі.

По 1% українців віддали перевагу святкуванню Нового року на центральній площі свого міста, на курорті або за кордоном. При цьому 48% українців вважають, що їх життя або трохи, або докорінно поліпшиться у наступному році, 34% вважають, що їх життя суттєво не зміниться, а 11% гадають, що їх життя погіршиться.

Опитування проводилося з 5 по 12 грудня в усіх регіонах України. Опитано 2279 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки становить 1,2 – 2,1%.