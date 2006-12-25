Вальтер Литвиненко пророкує Путіну долю Хусейна

Вальтер Литвиненко, батько отруєного у Лондоні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, під час прес-конференції в УНІАН заявив, що у нього особисто немає жодних сумнівів: його сина убили співробітники російської ФСБ за завданням керівництва Росії.

“У мене не версії, у мене є стовідсоткове знання цього. Ми говорили про це з Сашею. Це була операція директора ФСБ Росії Миколи Патрушева, проведена за завданням Путіна. Дійові особи: це трійка, яка засвітилася: Луговий, Соколенко, Ковтун (Андрій Луговий – давній друг Олександра Литвиненка, В`ячеслав Соколенко і Дмитро Ковтун – російські підприємці; усі проходять у справі як свідки. – Авт.) Вони троє убили. Саша мені в одну з останніх ночей сказав: у Ковтуна погляд і очі – убивці”.

“Путін жодної ефесбешної операції не пропускає і цю, напевно, контролює. Вартість такої дози отрути – близько тридцяти мільйонів доларів. Хто ще міг це зробити?” - додав Вальтер Литвиненко.

На запитання, чому його сина вбили саме зараз, якщо Олександр Литвиненко втік до Лондона ще у 2000 році, батько відповів так: “Я скажу прямо. Рік залишився цьому (***грубе слово. – Авт.) Путіну правити. Хусейна судили, Мілошевіча судили. Де гарантія, що цього [***] не судитимуть? Адже 250 тисяч чеченців знищено. Це наші люди. П`ятдесят дивізій знищили... Анна Політковська з Кавказу не йшла, вона дуже сильний свідок, її прибрали, тепер ось Сашу убили”.

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