Погребинський: у Ющенка не було вибору

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було альтернативи підписанню державного бюджету на 2007 рік.

Про це політолог заявив у коментарі УНІАН.

“Я думаю, що в Президента іншого вибору (не підписувати бюджет) не було, тому він і вчинив раціонально і розумно”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

На його переконання, оскільки на думку більшості громадян відмова підписати бюджет давала б можливість коаліції, у разі виникнення економічних проблем, посилатися на Президента, який блокує її роботу.

Також коментуючи слова В.ЮЩЕНКА про те, що у разі не внесення змін до бюджету після першого кварталу на його боці “будуть стояти мільйони людей”, політолог зауважив: “Я думаю, що це просто формула речі Президента. Не думаю, що він думав про Майдан чи щось подібне. Це просто красиві слова для того, щоб підкреслити його турботу про мільйони маленьких українців”.

Крім того, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ не виключає, що підпис В.ЮЩЕНКА під бюджетом був предметом домовленостей.

“Антикризова коаліція була зацікавлена в підписанні бюджету та не налаштована на загострення стосунків з Президентом. Для них підпис Президента під бюджетом був чудовим прикладом того, що вони можуть домовлятись”, - вважає він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ переконаний, що В.ЮЩЕНКО скористався такою зацікавленістю коаліції і щось за це отримав, але мало вірогідно, що це принципові поступки з боку уряду, оскільки всі зацікавлені в закінченні протистояння навколо бюджету-2007. На його думку, як мінімум Президент отримав позитивний результат голосування парламенту за відставку Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ.

Експерт не виключає, що після підписання бюджету, уряд утримав певні проблеми, оскільки Кабмін не впевнений, що зможе виконати бюджет з дуже оптимістичними цифрами інфляції.

“Скоріше за все, це спонукатиме уряд залучати до приватизації нові дорогі об’єкти, щоб покрити дефіцит бюджету”, - вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

За його словами, до кінця першого кварталу 2007 року буде переглянуто головний фінансовий документ, але до цього часу “багато чого пройде, і будуть нові стосунки між урядом і Президентом, і в результаті буде знайдено компроміс між ними стосовно бюджету та інших питань”.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Президент підписав закон “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, оскільки Кабінет Міністрів і Верховна Рада погодилися виконати ключову вимогу В.ЮЩЕНКА – збільшити рівень соціальних стандартів для населення України на 2007 рік.

Так, з першого квітня 2007 року уряд збільшить прожитковий мінімум до 397 гривень, а з 1 жовтня – до 406 гривень. Таким чином, вимога Президента України щодо збільшення мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму з 380 до 406 грн. виконана урядом і парламентом України.

Відповідно до рішення Верховної Ради, мінімальна заробітна плата з першого травня буде збільшена до 420 грн., з першого серпня – до 430 грн., а з першого грудня – до 460 грн.