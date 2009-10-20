ЦВК: поки кандидат не зареєструвався, може піаритися як хоче

Активна реклама лідерів політичних партій і блоків не є підставою для відмови їм у реєстрації Центральною виборчою комісією як кандидати в Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА журналістам, коментуючи велику кількість політичної реклами потенційних претендентів у кандидати на пост глави держави.

«Підстав у відмові реєстрації людині, котра висунута належним чином політичною партією чи блоком політичних партій, або шляхом самовисування, через те, що вона проводила агітацію до моменту початку виборчого процесу чи до моменту її реєстрації, відповідно до законодавства, немає», - сказав А.МАГЕРА.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що національне законодавство визначає чіткі причини для відмови в реєстрації кандидатом на посаду Президента. «Це формальні підстави – відсутність громадянства, вік до 35 років, наявність судимості, котра не знята і не погашена у встановленому законом порядку, непроживання в Україні впродовж останніх 10 років. Або так звані процедурні підстави – порушення порядку висунення, відсутність грошової застави, відсутність автобіографії чи якихось інших документів, необхідних для реєстрації», - пояснив він.

А.МАГЕРА також повідомив, що Центральна виборча комісія розглядатиме скарги про можливі порушення ведення агітаційної кампанії стосовно будь-якого лідера політичної сили тільки після його офіційної реєстрації як кандидата в Президенти.

«Разом з тим, після того, як претендент зареєстрований кандидатом, ця людина стає предметом оскарження і суб`єктом виборчого процесу, стосовно якого можуть бути вжиті заходи Центральною виборчою комісією. Скажімо, може бути прийнята постанова про винесення попередження кандидату, в якому кандидату буде вказано на неприпустимість порушень вимог законодавства в частині ведення передвиборної агітації», - пояснив заступник голови ЦВК.