Кабмін прийняв відставку Бутейка

Кабінет міністрів України прийняв відставку Антона БУТЕЙКА з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Як зазначається у відповідній постанові Кабміну, розміщеній на Урядовому порталі, А.БУТЕЙКА звільнено відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу” - стан здоров`я, що перешкоджає виконанню службових повноважень.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня ц.р. А.БУТЕЙКО потрапив до лікарні з інфарктом та обширним інсультом.

Довідка УНІАН. А.БУТЕЙКО – 1947 року народження. З 1974 р. - на дипломатичній службі. Працював, зокрема, послом України в США (1998-1999 рр), послом України у Румунії. У вересні 2003 року подав у відставку з посади посла у Румунії на знак протесту проти підписання Україною угоди про Єдиний економічний простір.