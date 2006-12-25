На Новий Рік і Різдво черговим по країні буде Клюєв

Кабінет міністрів України затвердив графік чергування керівництва уряду на період святкових днів з 30 грудня 2006 року по 8 січня 2007 року.

Текст відповідного розпорядження Кабміну від 22 грудня №637-р розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з документом, на період з 30 грудня по 2 січня, а також 7 січня, черговим визначено віце-прем`єра з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія КЛЮЄВА. На період 3-4 січня - міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА, 5-6 січня - віце-прем`єра з гуманітарних питань ДмитрА ТАБАЧНИКА, 8 січня – міністра по зв`язках з Верховною Радою та іншими державними установами Івана ТКАЛЕНКА.

Уряд також доручив керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади встановити графіки чергування керівних працівників на період свят і подати їх на затвердження Кабміну.