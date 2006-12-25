Черновецький поставив рекорд падіння рейтингів (соцопитування)

Якби референдум про недовіру меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ проходив сьогодні, то 78% громадян проголосували б за відставку Київського міського голови.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА, презентуючи результати опитування жителів Києва, проведеного Фондом та Київським міжнародним інститутом соціології 14-21 грудня 2006 р.

Згідно з даними дослідження, 72% киян у грудні висловили готовність взяти участь у референдумі щодо відставки мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Це при тому, що у вересні за проведення референдуму про недовіру меру висловились лише 41%, 25% опитаних були проти референдуму й значна частина громадян на той час не визначилась щодо доцільності проведення такого референдуму.

“Якби такий референдум пройшов зараз, то немає жодних сумнівів, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ такий референдум програв, оскільки 78% тих, хто в ньому взяли б участь, проголосували б за таку відставку”, - підкреслила І.БЕКЕШКІНА (у вересні 20%).

За її поясненням, головна причина, через яку люди готові зняти Київського міського голову це те, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відстоює при владі свої власні інтереси. За це висловились 72% респондентів. І стільки ж опитаних, до речі, вважають, що власні інтереси, відстоює і промерівська більшість Київради. Стосовно опозиції, то 42% громадян вважає, що опозиціонери відстоюють власні інтереси, але 34% вважать, що інтереси киян.

І.БЕКЕШКІНА наголосила, що дослідження продемонструвало дуже істотні зміни за досить короткий час у громадській думці киян щодо діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, міської влади і політичної ситуації в столиці.

“Ситуація різко змінилась за 3 місяці. І я, як соціолог з досвідом, можу сказати, що я не пам’ятаю ситуації з проведення опитувань, щоб за 3 місяці людина настільки швидко втратила свої рейтинги. Така ситуація в соціології досить ексклюзивна“, - сказала І.БЕКЕШКІНА.

За її словами, якщо звернутися до результатів попереднього опитування, то добре видно, що кияни, які у більшості своїй не голосували за діючого мера, досить лояльно ставилися у вересні до новообраної київської влади і до новообраного мера. “Скажімо настрої, які були у вересні можна визначити, як настрої очікування. Тобто по багатьох питаннях відповідали “важко сказати” і багато де це доходило до 40%”, - зазначила соціолог. На той час 27% киян були задоволені діяльністю мера, 37% – не задоволені. Натомість зараз, згідно з даними грудневого опитування, вже 67% - незадоволених діяльністю мера, задоволених лише 8%. Причому, наголосила вона, негативно оцінюють діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО як виборці БЮТ і “Нашої України”, прихильники інших кандидатів в мери, так і ті, хто голосував за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Якщо у вересні більшість його виборців вважали, що зробили правильний вибір, то зараз серед виборців Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО лише 27% вважають, що зробили правильний вибір.

Більше половини киян (58%) вважають, що мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виконує своїх виборчих обіцянок. При чому, переконання, що діючий мер не виконує своїх передвиборчих обіцянок властиво не лише тим, хто за нього не голосував, але так вважають й понад 60% безпосередньо виборців Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

32% думають, що мер намагається виконувати передвиборчі обіцянки, але у нього не все виходить. У виконанні обіцянок впевнені лише 3% опитаних.

Основні негативи в діяльності мера пов’язані, за словами І.БЕКЕШКІНОЇ, з підвищенням тарифів на комунальні послуги - 82% респондентів зазначили про це. Досить вагомою є також частка негативів, пов’язаних з невиконанням обіцянок – багато слів, мало справ (22%), з непрофесійністю, відсутністю професійної команди (21%) та непрозорий розподіл земель (19%). Відзначені також поганий санітарний стан міста. Серед позитивів - турбота про малозабезпечених (19%), наведення порядку у жеках (18%), прагнення вирішити житлові питання киян (16%). Водночас 45% взагалі зазначили, що нічого позитивного нема в діяльності мера.

Усього було опитано 1 тис. респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.