Янукович не побачив в Ющенкові Президента

Печерський районний суд Києва не розглядав позовні заяви Кабінету Міністрів до Президента по суті і повернув їх урядові для подачі до належного суду.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у грудні 2006 року Кабінет Міністрів звернувся до Печерського районного суду Києва з низкою адміністративних позовів до Президента України, у яких просив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Президента України щодо відставки голів райдержадміністрацій, а також нечинними і незаконними деякі його укази і розпорядження.

Під час цих звернень було порушено положення Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) щодо правил підсудності.

Порушення полягало в тому, що Кабінет Міністрів України, помилково кваліфікувавши відповідача – Президента України як просту фізичну особу, а не як суб’єкта владних повноважень, звернувся з адміністративними позовами до місцевого загального суду. Однак, до компетенції цього суду не входить вирішення спорів між двома суб`єктами владних повноважень.

Натомість, згідно з п.6 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства», такі справи підлягають розгляду відповідним господарським судом.

Наприклад, 25 грудня цього року Печерський районний суд Києва виніс ухвалу у відповідь на позовну заяву Кабінету Міністрів до Президента щодо бездіяльності глави держави стосовно відставки Олександра КВІТЧАТОГО – голови Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області.

«Позовну заяву Кабінету Міністрів України... – повернути для подачі до належного суду», – йдеться в ухвалі.

Аналогічну ухвалу прийнято цього ж дня щодо позовної заяви Кабміну про визнання незаконним Указу Президента України від 04.08.2006 року № 675 «Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій».

«Згідно з ч. 3 ст. 19 КАС України, адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого розповсюджується на м. Київ, – йдеться в ухвалі суду. – Відповідно до п. 6 Розділу VII «Прикінцевих та перехідних положень КАС України», до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до ГПК України 1991 року, вирішуються відповідними господарськими судами за правилами КАС України».