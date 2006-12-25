Кримчани знають про НАТО все, що їм треба

Кримський республіканський комітет Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) вважає некоректними висловлювання міністра закордонних справ, лідера Народного Руху України Бориса ТАРАСЮКА про те, що антинатівські настрої в автономії викликані малою поінформованістю кримчан в питаннях НАТО. Про це йдеться в заяві прес-центру Кримського рескому СДПУ(о), переданій УНІАН.

«Борис ТАРАСЮК під час свого недавнього перебування в Криму дозволив собі зробити вкрай некоректні по відношенню до кримчан вислови, - зазначають кримські есдеки. - Фактично Борис ТАРАСЮК вважає абсолютну більшість кримчан, які висловили на Всекримському референдумі своє негативне відношення до НАТО, малоосвіченими, та ще і антидержавниками».

Кримський реском СДПУ(о) вважає, що глава МЗС немає «елементарної уяви про істинний стан справ у Криму й ступінь обізнаності населення автономії, у тому числі й в міжнародних питаннях». «Кримчани досить ясно представляють наслідки членства в НАТО для України, долю промисловості і як складуться наші відносини з Росією. Представляє це і сам ТАРАСЮК. Не може не представляти. А значить його дії свідомі», - вважають в кримській організації СДПУ(о).

«Кримчани, як частина українського народу, висловили свою думку на референдумі, що має політичне значення, й ігнорувати цю думку нікому не дозволено. Інакше це називається узурпацією влади і носить назву цілком визначену - антидержавницька політика", - сказано в заяві Кримського рескому СДПУ(о).

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в ході візиту в Крим міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявив, що антинатівські настрої кримчан можна пояснити непоінформованістю населення Криму в питаннях, що стосуються Альянсу, а також агресивною антинатівською кампанією політичних сил, що фінансуються з-за кордону. За словами Б.ТАРАСЮКА, в Криму надзвичайно активно діють «антидержавницькі сили», які проводять свою кампанію «на хвилі антинато».