Тимошенко хоче від Ющенка вето

Уряд має намір рекомендувати Президентові ветувати прийнятий вчора Верховною Радою закон про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Захищаючи країну, захищаючи хистку стабільність і фінансовий баланс, яких зараз вдалося досягти у боротьбі з кризою, уряд пропонуватиме Президентові терміново, не чекаючи 15 днів, накласти вето на цей закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що закон про підвищення соціальних стандартів, прийнятий парламентом за ініціативою лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, є антидержавницьким, який може призвести до фінансової катастрофи.

«Благими намірами вистелена дорога до пекла для кожної людини в країні. Це те саме, що хворому на цукровий діабет від щирого серця дати кілограм цукру. Приблизно такий ефект цього закону для країни», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що готова запросити представників Партії регіонів на засідання уряду, щоб пояснити їм «ази економіки і фінансів».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Окрім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи ухвалення цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати треба буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери.

За його словами, підвищити мінімальну зарплату за умов кризи можна тільки завдяки скороченню працівників на підприємствах і здійсненню «зрівнялівки в оплаті праці». На думку В.МАТВІЙЧУКА, це призведе до банкрутства ряду підприємств.