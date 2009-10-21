Яценюк каже, що виклав 2,5 мільйона з власної кишені

Народний депутат, лідер громадської ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатом у Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з законом, ЦВК повинна розглянути документи впродовж п’яти днів та прийняти рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації кандидата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, ЦВК прийняла документи та видала А.ЯЦЕНЮКУ відповідну довідку.

Лідер “Фронту змін” іде на вибори Президента України як самовисуванець.

Він повідомив, що грошову заставу в розмірі 2,5 млн. грн. вніс до ЦВК з власних коштів.

А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що виборчу кампанію планує вести за рахунок власних коштів та коштів, які перераховують його прихильники.

“Кампанія буде вестись із значним залученням фінансових ресурсів різних людей. Ця інформація вивішена на нашому сайті – я цим займаюся вже 9 місяців. На сайті є сотні прізвищ і назв компаній, які вже сьогодні внесли гроші у громадську організацію. Таке саме фінансування буде і щодо виборчого фонду. Це і прості люди, і компанії. Були навіть такі цікаві речі, коли цілими селами здавали гроші. Найменший внесок був 10 гривень. А найбільший – був і мільйон від однієї з компаній”, - сказав він.