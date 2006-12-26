Костенко: Ющенко вже не розпустить парламент
Ліміт юридичних можливостей вичерпано
Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО “вичерпав ліміт юридичних можливостей для розпуску парламенту”.
Таку думку Ю.КОСТЕНКО висловив в інтерв’ю української службі радіо “Свобода”.
“Щодо дострокових виборів, я спираюся у своїй діяльності на демократичні підходи творення політики. Тому, з юридичної точки зору, є дві підстави для розпуску парламенту. Це коли сам парламент ухвалить відповідне рішення, як ми зробили у 1994 році, проголосивши про дострокові парламентські і президентські вибори. Або це зробить Президент”, – сказав Ю.КОСТЕНКО.
При цьому він вважає, що зараз у Президента не залишилось юридичних підстав для розпуску парламенту. “Щодо Президента, як на мене, він свій ліміт юридичних можливостей розпуску парламенту вже вичерпав. Тому що 2 серпня цього року, коли Верховна Рада не сформувала уряд у визначений Конституцією термін, він міг це зробити. А от щодо бюджету, то 226 голосів, як демонструє Верховна Рада, вони завжди матимуть”, - додав лідер УНП.
Як повідомляв УНІАН, голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявив, що проведення дострокових парламентських виборів неможливе без внесення змін до Закону “Про вибори народних депутатів України”.