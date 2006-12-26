Костенко: Ющенко вже не розпустить парламент

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО “вичерпав ліміт юридичних можливостей для розпуску парламенту”.

Таку думку Ю.КОСТЕНКО висловив в інтерв’ю української службі радіо “Свобода”.

“Щодо дострокових виборів, я спираюся у своїй діяльності на демократичні підходи творення політики. Тому, з юридичної точки зору, є дві підстави для розпуску парламенту. Це коли сам парламент ухвалить відповідне рішення, як ми зробили у 1994 році, проголосивши про дострокові парламентські і президентські вибори. Або це зробить Президент”, – сказав Ю.КОСТЕНКО.

При цьому він вважає, що зараз у Президента не залишилось юридичних підстав для розпуску парламенту. “Щодо Президента, як на мене, він свій ліміт юридичних можливостей розпуску парламенту вже вичерпав. Тому що 2 серпня цього року, коли Верховна Рада не сформувала уряд у визначений Конституцією термін, він міг це зробити. А от щодо бюджету, то 226 голосів, як демонструє Верховна Рада, вони завжди матимуть”, - додав лідер УНП.

Як повідомляв УНІАН, голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявив, що проведення дострокових парламентських виборів неможливе без внесення змін до Закону “Про вибори народних депутатів України”.