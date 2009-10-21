Експерт: українці мають зрозуміти, що криза – не головне

Кандидати у президенти України мають представити виборцю свій план успішної розбудови функціонуючої держави та суспільства, а не набір "кроків", "проривів", "пунктів" тощо. Так вважає Ярослав Лесюк – політтехнолог, автор помаранчевої символіки 2004 року.

Пропонуючи людям усі можливі блага – "тільки виберіть мене!" – кандидати по суті демонструють зневажливе ставлення до народу і одночасно стимулюють опускання рук та бездіяльність у суспільстві, пише Лесюк у своїй статті “Хто винен і що робити?” на “Українській правді”.

Також, пише політтехнолог, не треба плутати план майбутнього розвитку держави з персональними обіцянками вивести її з кризи. Бо на порядку денному головне – не криза. Не для кризи ми обираємо президента України, а для успішного майбутнього.

Криза таки справді світова, і вона як прийшла (не без нашої допомоги), так і піде (бажано – з нашою допомогою), навіть, якщо комусь і хочеться навічно прописати її в Україні.

Натомість сьогодні кожен, незалежно від соціального статусу чи освіти, в стані зрозуміти, що його особистий добробут не покращиться, якщо бідною і слабкою буде країна.