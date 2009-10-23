На Майдані Незалежності пройде з’їзд з висунення Тимошенко кандидатом у Президенти

У суботу, 24 жовтня, о 18.00, у Києві, на Майдані Незалежності, відбудеться з’їзд з висунення Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України.

Акредитація для журналістів проводиться за телефонами: 527-70-84, 067-699-17-66. Акредитація триває до п’ятниці, 16.00.

Початок реєстрації журналістів у суботу, 24 жовтня, о 17.00 (вхід в сектор для преси з боку Консерваторії).