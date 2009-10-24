Янукович обіцяє 5-річні податкові канікули всьому малому бізнесу

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович пообіцяв п`ятирічні податкові канікули для всього малого бізнесу після своєї перемоги на президентських виборах.

"Я дам податкові канікули на п`ять років для всього малого бізнесу", - сказав Янукович, виступаючи у п`ятницю на з`їзді Партії регіонів.

Він також пообіцяв звільнити малий бізнес від плати за реєстрацію і отримання дозвільних документів.

"Я зі своєю командою створю в Україні найкращі в регіоні Центрально-Східної Європи умови для інвестицій", - цитує РІА "Новости".