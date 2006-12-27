Сьогодні сумчанам представлять нового губернатора

У середу, 27 грудня, у Сумах відбудеться представлення нового голови Сумської обласної державної адміністрації Павла КАЧУРА.

Як передає кореспондент УНІАН, в ОДА не змогли точно повідомити, хто саме представлятиме активу області нового керівника.

Церемонія представлення розпочнеться у малому залі засідань Будинку рад приблизно о 10.30 і закінчиться за півтори години, оскільки в цьому ж приміщенні о 12.00 розпочнеться сесія обласної ради з питання прийняття бюджету області на 2007 рік.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив П.КАЧУРА головою Сумської обласної державної адміністрації. Іншим указом глава держави звільнив його з посади радника Президента.