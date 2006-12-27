Правозахисники: суд над Хусейном був необ`єктивним

Саддам Хусейн у залі суду 4 грудня. Фото AFP

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у вівторок звернулася до уряду Іраку із закликом відмінити страту Саддама Хусейна.

Представник Human Rights Watch Річард Дікер, передає AFP, підкреслив, що в ході судового розгляду у справі Хусейна були допущені численні порушення.

"Страта необратима, і було б великою помилкою, враховуючи необ`єктивність суду, приводити в дію вирок екс-президентові Іраку", - заявив він.

Не допускати страти колишнього диктатора призвали власті Іраку і інші міжнародні правозахисні організації, зокрема, Amnesty International. Не виконувати вирок попросили і уряди низки європейських країн.

Нагадаємо, що Саддам Хусейн був визнаний винним в злочинах проти людяності і в листопаді 2006 року засуджений до страти через повішення.

26 грудня 2006 року Апеляційна палата Іраку залишила вирок Хусейну в силі і ухвалила протягом 30 днів привести його у виконання. Вирок ще має схвалити Президентська Рада Іраку. Проте президент країни Джалал Талабані раніше неодноразово заявляв, що не протестуватиме проти страти Саддама Хусейна.

Лента.ру