Янукович: країна вийшла на фінішну пряму

10:57, 27 грудня 2006
Політика
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Прем`єр проводить засідання Кабміну

Реформа місцевого самоврядування є органічним продовженням конституційної реформи, заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Без реформи місцевого самоврядування не буде остаточної моделі формування влади. Парламентсько-президентська модель управління країною має в 2007 році на 100 відсотків реалізуватися в життя».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ще багато належить зробити для забезпечення виконання повноважень регіонами і підвищення їх відповідальності.

«Ми маємо створити таку систему влади, котра працюватиме як єдиний механізм, щоб ми зробили владу ефективною, і це відчуло суспільство», - підкреслив він.

Тим часом, глава уряду вважає, що країна фактично вийшла «на фінішну пряму по формуванню законодавчої бази для реалізації політичної реформи».

 

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