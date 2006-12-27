Ющенко чистить СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Олега СКЛЯРА заступником голови Служби безпеки України.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано сьогодні, 27 грудня.

Також ЮЩЕНКО сьогодні підписав указ про звільнення Володимира РОКИТСЬКОГО з посади начальника Управління Служби безпеки України у Закарпатській області.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, іншим указом, також підписаним сьогодні, В.ЮЩЕНКО призначив Тиберія ДУРДИНЦЯ начальником Управління СБУ в Закарпатській області.

Крім того ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Віктора КЛОЧКА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано сьогодні, 27 грудня.

Довідка УНІАН. В.КЛОЧКО перебував на посаді начальника УСБУ в Миколаївській області з квітня 2005 року.