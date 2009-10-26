Хакери зламали сайт Жванії

25 жовтня на персональний сайт народного депутата Давида Жванії була здійснена хакерська атака. Про це повідомляє прес-служба Давида Жванії. Робота сайту www.zhvaniya.com була заблокована. Також від імені прес-служби зловмисники зробили розсилку новин.

Прес-служба розцінює такі дії не інакше, як інтернет-тероризм, пов’язаний зі стартом президентської кампанії. Тим паче, що подібні атакибули здійснені на інші сайти політиків та громадських організацій.

"Зрозуміло, що ці вибори будуть найбруднішими в історії незалежної України, адже якщо передвиборча кампанія починається з подібних «жартів», то важко передбачити, чим вона закінчиться. Закликаємо МВС, громадськість та представників ЗМІ дати належну оцінку таким діям. Ми не в праві звинувачувати будь-кого, але сподіваємося, що правоохоронні органи зможуть притягнути до відповідальності осіб, причетних до цих хакерських атак", - йдеться у заяві прес-служби Жванії.