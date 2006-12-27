Rolls-Royce показав новий кабріолет (фото)

Компанія Rolls-Royce розповсюдила перші офіційні фотографії нового кабріолета на базі моделі Phantom, який одержав назву Rolls-Royce Corniche Convertible. Новинка, як виявилось, мало чим відрізняється від концептуального автомобіля Rolls-Royce EX, який був показаний весною 2004 року на автосалоні в Женеві. Правда, серійний автомобіль оснащуватиметься не 16-циліндровим мотором, як концепт дворічної давності, а 12-циліндровим, запозиченим у седана.

Проте зовні Rolls-Royce Corniche Convertible і Phantom виявилися не дуже схожими - у нового автомобіля повністю оригінальні панелі кузова, інше оформлення передньої частини з світлодіодними ліхтарями, і оригінальна металева рамка лобового скла.

Дах у кабріолета - класичний м`який. За допомогою електроприводів вона може складатися в нішу за задніми сидіннями, яка зверху оброблена натуральним деревом. Причому це ж оздоблення продовжене по всьому периметру салону автомобіля, що додає новинці схожість з розкішною морською яхтою.

Салон Rolls-Royce Corniche Convertible - строго чотиримісний, причому ззаду, як обіцяють розробники, буде не набагато тісніше, ніж в розкішному седані Phantom. До послуг задніх пасажирів - власні динаміки аудіосистеми і зручні ручки, за які можна триматися при посадці або висадці.

Офіційна прем`єра нового кабріолета Rolls-Royce відбудеться в січні на автомобільній виставці в Детройті. Точна дата початку продажів цього автомобіля, а також його вартість, поки не повідомляються.

Лента.ру