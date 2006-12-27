Янукович: тому що жорсткий

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що рівень зростання ВВП за підсумками соціально-економічного розвитку в 2006 році становитиме 7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Середній показник рівня зростання економіки за 5 останніх місяців року становить близько 8,3%. Я сподіваюся, що до кінця року ми вийдемо на рівень 7%, а динаміка зростання збережеться і в 2007 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що Програма діяльності уряду, яка була прийнята з 1 серпня, виконана в повному обсязі. «Завдяки чому вдалося це зробити? Ми дуже жорстко управляли тими ресурсами, які були в нашому розпорядженні. Вони розподілялися за призначенням і за оптимальними схемами», - пояснив він.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряду вдалося подолати «відставання бюджету в розмірі близько 7 млрд. грн. на 1 серпня».