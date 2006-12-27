Кого українці назвали політиком 2006 року (соцопитування)

Більшість громадян України політиком 2006 року вважають прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, оприлюднені сьогодні під час прес-конференції директором соціологічної служби Центру Андрієм БИЧЕНКОМ.

Зокрема, згідно з дослідженнями, 26% респондентів політиком цього року назвали В.ЯНУКОВИЧА; 19,2% - лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО і 8,6% - Президента Віктора ЮЩЕНКА. В той же час 5,9% респондентів вважають, що політиком 2006 року є голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, 2,9% - екс-глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО, 1,3% - екс-голова ВР Володимир ЛИТВИН і 1,2% - лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Важко виявилося відповісти на це питання 13,1% опитаним, а 9,7% взагалі вважають, що такого політика немає.

Дослідження проводилися з 15 по 21 грудня цього року в усіх областях України. Зокрема, було опитано 2 тис. 1 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.