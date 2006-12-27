Рудьковський розповість про розвиток Борисполя

15-00 - В аеропорту “Бориспіль” відбудеться презентація Концепції розвитку аеропорту до 2020 року, яку проведе міністр транспорту та зв`язку України Микола Рудьковський, та його звітна прес-конференція. Журналісти, які діставатимуться до аеропорту своїми транспортними засобами, повинні до 14-45 приїхати до адміністративної будівлі Аеропорту (біля готелю «Бориспіль»). О 13-30 від Міністерства транспорту та зв`язку України(пр.Перемоги,14) відправиться автобус до аеропорту. Потрібна акредитація. Телефони: 461-65 30, 461-6525 до 15-30 26 грудня.