Рудьковський розповість про розвиток Борисполя

13:15, 27 грудня 2006
Політика
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15-00 -  В  аеропорту “Бориспіль” відбудеться презентація Концепції розвитку аеропорту до 2020 року, яку проведе міністр транспорту та зв`язку України Микола Рудьковський, та його звітна прес-конференція. Журналісти, які діставатимуться до аеропорту своїми транспортними засобами, повинні до 14-45 приїхати до адміністративної будівлі Аеропорту (біля готелю «Бориспіль»). О 13-30 від Міністерства транспорту та зв`язку України(пр.Перемоги,14) відправиться автобус до аеропорту. Потрібна акредитація. Телефони: 461-65 30,  461-6525 до 15-30 26 грудня.

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