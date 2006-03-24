У Севастополі на зрив виборів кинули 25 млн. доларів?

Голова Севастопольської міської державної адміністрацїї Сергій ІВАНОВ звернувся до правоохоронців з проханням перевірити інформацію про завезення деякими політичними силами в регіон 25 млн. доларів з метою підкупу членів виборчих комісії і подальшого зриву виборів. Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ІВАНОВ заявив на нараді у міськдержадміністрації, присвяченій підготовці до виборів. За його словами, вранці у четвер він отримав декілька телефонних дзвінків від севастопольців, у яких повідомлялося про підготовку певними силами зриву виборів шляхом підкупу членів виборчкомів, псування і підробки бюлетенів тощо.

„Називали навіть конкретні прізвища, але я не хочу сьогодні про це говорити, що ввезені на територію Севастополя 25 мільйонів доларів з метою підкупу окремих членів виборчих комісій, які у день виборів відмовляться від роботи в комісіях, мотивуючи відсутністю ручки, стола чи ще чогось. Таким чином, довівши кількісний склад цих комісій до 10 відсотків, будуть зірвані вибори у Севастополі”, - сказав С.ІВАНОВ.

Він повідомив, що передає усю цю інформацію СБУ і МВС, які, на його сподівання, терміново відреагують. Одночасно С.ІВАНОВ доручив своїм заступникам попрацювати над питанням передбаченої законодавством екстреної заміни - у разі необхідності - членів комісії.

На засіданні відзначалося, що в цілому місто готове до проведення виборів.