Новий губернатор Сумщини обіцяє кадрові чистки

Новий голова Сумської обласної державної адміністрації Павло КАЧУР планує здійснити в регіоні кадрові зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції після представлення його адміністративно-господарському активу області.

«Зміни будуть. Але я знаю, що Сумщина багата людьми, які здатні виконати завдання, які ставить Президент», - сказав П.КАЧУР.

Відповідаючи на запитання, яке йому ставилося як до екс-міністра з питань будівництва та ЖКГ, щодо перспектив діяльності галузі ЖКГ, П.КАЧУР сказав, що підтримує ідею часткового фінансування галузі з місцевого бюджету. «Але я наголошую на технічному переоснащенні галузі, яке має вирішуватись через тарифну політику. Моя позиція, як міністра, була і залишається зараз, що технічне переоснащення має бути спільною відповідальністю держави, територіальної громади і комунальних підприємств. Це буде вирішення проблеми як тарифної політики, так і вирішення питань якості наданих послуг», - сказав П.КАЧУР.

Крім того, новий голова Сумської ОДА повідомив, що вже визначив для себе пріоритети для подальшої роботи в регіоні. «Але я був би недалекоглядним, якби всі пріоритети оголошував зараз. Я думаю, що у межах місяця ми представимо не тільки пріоритети, а й конкретний план дій», - сказав П.КАЧУР.

П.КАЧУР також повідомив журналістам, що буде присутнім сьогодні на сесії Сумської обласної ради, де розглядатиметься обласний бюджет на 2007 рік та програма економічного і соціального розвитку області на наступний рік.

«На сесії буду присутній, хоча з бюджетом Сумщини ще не знайомий. Але питання бюджету для мене будуть не просто формальними, а будуть предметом детального аналізу по всіх джерелах, в тому числі по видобутку на Сумщині нафти і газу. До бюджету ставлюся як до документу, який визначає політику на цілий рік», - сказав П.КАЧУР.

При цьому він підкреслив, що його «принципова» позиція полягає в тому, що податки повинні сплачуватися там, де заробляються гроші. «Будемо вирішувати проблему, коли платники податків, які працюють на території області, реєструються в Києві», - сказав П.КАЧУР.

На завершення прес-конференції П.КАЧУР розповів, що свято Різдва Христового традиційно відзначатиме у родинному колі у Львові, а де святкуватиме Новий рік – покажуть наступні дні його роботи на новій посаді.

На прес-конференції була присутня прес-секретар П.КАЧУРА Ірина БОГДАН, яка приїхала з ним з Києва і працюватиме надалі в Сумській ОДА.

Присутній на прес-конференції глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, який представив сьогодні П.КАЧУРА активу області, повідомив журналістам, що «наразі немає абсолютно ніяких передумов для зміни керівництва в інших областях». При цьому він наголосив, що «нічого стабільного немає, і що буде у 2007 році – покаже час».