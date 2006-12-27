Пинзеник прокоментував ”досягнення” Януковича

Одним з «досягнень» діючого уряду лідер партії “Реформи і порядок” і екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає щомісячне зменшення реальної зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПРП.

«З моменту приходу до влади нового уряду рівень реальної заробітної плати послідовно знижується», - відзначив сьогодні В.ПИНЗЕНИК, коментуючи на прохання журналістів заяви про досягнення, що прозвучали на засіданні уряду.

«У серпні реальна зарплата знизилася на 0,5%, у вересні – на 0,7%, у жовтні – на 2,4%, у листопаді – на 0,3%”, - підкреслив В.ПИНЗЕНИК.

Він зазначив, що дані офіційної статистики свідчать про те, що кожного місяця за цей період зростання цін перевищувало темпи зміни заробітної плати.

Екс-міністр фінансів нагадав, що зростання ВВП зараз «витягують» галузі, пов’язані з доходами громадян, насамперед, житлове будівництво, промисловість будівельних матеріалів та торгівля. «Зменшення реальних доходів громадян може негативно вплинути на темпи зростання валового внутрішнього продукту, - сказав В.ПИНЗЕНИК. - Нинішній уряд повинен це розуміти і враховувати, а не навпаки – багатьма рішеннями демонструвати політику на згортання соціально орієнтованої ринкової економіки».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету Міністрів, висловив прогноз, що рівень зростання ВВП за підсумками соціально-економічного розвитку в 2006 році становитиме 7%.

«Середній показник рівня зростання економіки за 5 останніх місяців року становить близько 8,3%. Я сподіваюся, що до кінця року ми вийдемо на рівень 7%, а динаміка зростання збережеться і в 2007 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.