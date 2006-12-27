Як українці ставляться до відставок Луценка і Тарасюка (соцопитування)

Українці не підтримують дії антикризової коаліції щодо відставки міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві директором політико-правових програм Центру Юрієм ЯКИМЕНКОМ.

Зокрема, негативно ставлять до відставки Ю.ЛУЦЕНКА 39,5% респондентів, згодні з такими діями коаліції – 31,6%, важко виявилося відповісти на це запитання 15,3%, а 13,5% взагалі вказали, що їх не цікавить це питання.

При цьому 19% респондентів вважають, що причиною відставки Ю.ЛУЦЕНКА стала його незгода з політичним курсом уряду та коаліції, 14,9% - його незадовільна робота на посаді міністра, 14,8% - бажання уряду та коаліції завдати шкоди Президенту та зменшити його вплив на ситуацію в державі.

В той же час 12,8% респондентів вважають, що Ю.ЛУЦЕНКО був відправлений у відставку в зв’язку з тим, що його діяльність шкодила інтересам бізнесу, пов’язаного з урядом та коаліцією, 12,1% - у зв’язку зі зловживанням ним службовим становищем та корупційними діями, 4,6% респондентів назвали інші причини, а 21,8% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

При цьому 32,4% респондентів негативно поставилися до дій коаліції щодо відставки Б.ТАРАСЮКА, 28% - підтримали таке рішення, 21,6% - наголосили, що їм важко відповісти на це запитання, а 18% вказали, що їх взагалі не цікавить ця тема.

Головною причиною відставки Б.ТАРАСЮКА 18,7% респондентів назвали його незгоду з політичним курсом уряду та коаліції. В той же час 14,9% вважають, що він був відправлений у відставку в зв’язку з незадовільною роботою на посаді міністра, 17,4% - бажанням уряду та коаліції завдати шкоди Президенту та зменшити його вплив на ситуацію в державі. При цьому 6,3% респондентів вважають, що Б.ТАРАСЮК позбувся портфеля міністра в зв’язку з тим, що його діяльність шкодила інтересам бізнесу, пов’язаного з урядом та коаліцією, 6,6% - у зв’язку зі зловживанням ним службовим становищем та корупційними діями, 4,5% респондентів назвали інші причини, а 31,6% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

Дослідження проводилося з 15 по 21 грудня цього року в усіх областях України. Зокрема, було опитано 2 тис. 1 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.