Ющенка біля ЦВК зустріли оплесками
11:19, 27 жовтня 2009Політика
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Президент прибув сам
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Центральної виборчої комісії для подання документів на реєстрацію його кандидатом у президенти.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО прибув сам і пройшов крізь натовп прихильників під козацький марш. Його зустріли оплесками.
Біля стін ЦВК присутні депутати – члени партії «Наша Україна», голови обласних державних адміністрацій, співробітники Секретаріату Президента.
За оцінками організаторів заходу, на площі перед ЦВК присутні 5 тисяч людей. За оцінками міліції - близько тисячі.
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