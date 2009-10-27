Ющенка біля ЦВК зустріли оплесками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Центральної виборчої комісії для подання документів на реєстрацію його кандидатом у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО прибув сам і пройшов крізь натовп прихильників під козацький марш. Його зустріли оплесками.

Біля стін ЦВК присутні депутати – члени партії «Наша Україна», голови обласних державних адміністрацій, співробітники Секретаріату Президента.

За оцінками організаторів заходу, на площі перед ЦВК присутні 5 тисяч людей. За оцінками міліції - близько тисячі.