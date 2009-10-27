Ющенко сказав, чому йде в Президенти

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що йде в президенти, щоб не допустити згортання демократії в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав, виступаючи на майдані перед ЦВК після того, як здав документи на реєстрацію кандидатом в президенти.

Він подякував всім, хто прийшов на майдан, наголосивши: «Я впевнений, що ми разом, і в мене немає сумніву, що ми переможемо».

Він підкреслив, що хоче пояснити, чому він пішов на такий крок.

«Щоб, не дай Бог, в когось не виникла думка, що я, ЮЩЕНКО Віктор Андрійович, думаю про владу. Ні! Справа не в цьому», - сказав Президент.

Він зауважив, що хоче, щоб всі подивилися, що робиться сьогодні в українській політиці.

«Чи не здається вам, що те, що відбувається в урядовій політиці, парламентській політиці – це є загрозою для двох самих святих речей – нашої незалежності і нашої свободи. Чи не здається вам, що стеля в нашій хаті опускається. Що дихати з кожним днем стає все важче і важче», - зауважив він.

Він також розкритикував те, що сьогодні урядова політика перетворюється в шоу та концерти.