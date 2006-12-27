Суд поставив крапку у справі Колесникова

Печерський районний суд Києва сьогодні, розглянувши скаргу колишнього власника донецького ТЦ «Білий лебідь» Бориса ПЕНЧУКА, визнав законним закриття Генеральною прокуратурою України кримінальної справи, порушеної щодо екс-голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА за начебто вимагання акцій зазначеного торговельного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову суду оприлюднив голова Печерського райсуду Києва Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як зазначається у постанові, суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що орган досудового слідства (Генпрокуратура – УНІАН) провів «значну кількість слідчих дій», в результаті яких було отримано докази про непричетність Б.КОЛЕСНИКОВА до скоєння злочину.

Суд залишив без задоволення скарги Б.ПЕНЧУКА на закриття справи щодо Б.КОЛЕСНИКОВА. Однак, як зазначається у постанові, потерпілий може оскаржити постанову суду в апеляційному порядку впродовж 7 днів.

Коментуючи постанову суду журналістам, Б.ПЕНЧУК сказав: «Це фарс, це не правосуддя. Це підтвердження того, що Україна скочується у тоталітаризм…». На особисту думку Б.ПЕНЧУКА, «суддя слабо ознайомився з матеріалами справи».

Як вважає Б.ПЕНЧУК, судові слідчі дії були проведені не до кінця та упереджено з метою «виправдати винних». Б.ПЕНЧУК також наголосив, що він обов’язково оскаржуватиме постанову суду і в разі необхідності дійде до Європейського суду з прав людини.

У свою чергу адвокат Б.КОЛЕСНИКОВА Андрій ФЕДУР у коментарі журналістам ще раз наголосив, що «справа КОЛЕСНИКОВА була сфальсифікована, брутально сфальсифікована». «На мій погляд, - додав А.ФЕДУР, - сьогодні поставлено крапку судом і підтверджено, що слідством (Генпрокуратурою – УНІАН) було прийнято законне й обгрунтоване рішення (щодо закриття справи відносно Б.КОЛЕСНИКОВА – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом вимагання у 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.

Б.ПЕНЧУК оскаржив у суді постанову Генпрокуратури про закриття цієї кримінальної справи.

24 листопада в інтерв`ю газеті «Комерсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН заявив про порушення кримінальної справи за фактом фальсифікації кримінальної справи щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.