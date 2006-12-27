Суд поставив крапку у справі Колесникова
Пенчук зупинятися не збирається
Печерський районний суд Києва сьогодні, розглянувши скаргу колишнього власника донецького ТЦ «Білий лебідь» Бориса ПЕНЧУКА, визнав законним закриття Генеральною прокуратурою України кримінальної справи, порушеної щодо екс-голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА за начебто вимагання акцій зазначеного торговельного закладу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову суду оприлюднив голова Печерського райсуду Києва Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО.
Як зазначається у постанові, суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що орган досудового слідства (Генпрокуратура – УНІАН) провів «значну кількість слідчих дій», в результаті яких було отримано докази про непричетність Б.КОЛЕСНИКОВА до скоєння злочину.
Суд залишив без задоволення скарги Б.ПЕНЧУКА на закриття справи щодо Б.КОЛЕСНИКОВА. Однак, як зазначається у постанові, потерпілий може оскаржити постанову суду в апеляційному порядку впродовж 7 днів.
Коментуючи постанову суду журналістам, Б.ПЕНЧУК сказав: «Це фарс, це не правосуддя. Це підтвердження того, що Україна скочується у тоталітаризм…». На особисту думку Б.ПЕНЧУКА, «суддя слабо ознайомився з матеріалами справи».
Як вважає Б.ПЕНЧУК, судові слідчі дії були проведені не до кінця та упереджено з метою «виправдати винних». Б.ПЕНЧУК також наголосив, що він обов’язково оскаржуватиме постанову суду і в разі необхідності дійде до Європейського суду з прав людини.
У свою чергу адвокат Б.КОЛЕСНИКОВА Андрій ФЕДУР у коментарі журналістам ще раз наголосив, що «справа КОЛЕСНИКОВА була сфальсифікована, брутально сфальсифікована». «На мій погляд, - додав А.ФЕДУР, - сьогодні поставлено крапку судом і підтверджено, що слідством (Генпрокуратурою – УНІАН) було прийнято законне й обгрунтоване рішення (щодо закриття справи відносно Б.КОЛЕСНИКОВА – УНІАН)».
Як повідомляв УНІАН, 30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.
Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом вимагання у 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.
Б.ПЕНЧУК оскаржив у суді постанову Генпрокуратури про закриття цієї кримінальної справи.
24 листопада в інтерв`ю газеті «Комерсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН заявив про порушення кримінальної справи за фактом фальсифікації кримінальної справи щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.