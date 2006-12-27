Постраждалі від афери „Еліта-Центр” проведуть рік Собаки

15-00 - Більше ніж 500 постраждалих від діяльності групи компаній „Еліта-Центр” зберуться під стінами Київської мерії за для того, щоб проводити рік Собаки “з надiєю, що в новому роцi - роцi Свинi, вони не отримають "свиню" вiд мiсцевоi влади”. Також вони привітають Мера та депутатів Київради, та запалять біля 300 свічок на згадку про тисячі надій (вул..Хрещатик 36). Телефон: 8-050-440-49-00.