Янукович порадив Азарову посилати на вушко

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимою емоційну поведінку політиків під час публічних виступів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи вислів першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА на адресу депутатів під час розгляду в парламенті законопроекту «Про державний бюджет на 2007 рік».

«Емоції, які іноді бувають і в чоловіків, і в жінок, – це, звичайно, неприпустимо, щоб політики ці емоції випліскували у стосунках. Тим паче, публічно. Коли там «тет-а-тет» - можна на вушко сказати акуратно і вирішується по-чоловічому. Але такі моменти бувають. Це втома. Я не хочу виправдовувати Миколи Яновича (АЗАРОВА). Але той процес, в якому він тоді знаходився, був дуже важким», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр додав, що він і Президент України Віктор ЮЩЕНКО «постійно йому (М.АЗАРОВУ) співчували». «Міністр фінансів дуже часто буває крайнім у цьому процесі. Йому доводиться часто брати на себе негатив. Адже всі депутати знають, що Микола Янович доброзичливий і не злий, але іноді трапляються слабкості. Він виправить свою помилку», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ, виступаючи в парламенті 19 грудня при обговоренні законопроекту «Про державний бюджет на 2007 рік», закликав Президента підписати нову редакцію закону про держбюджет на 2007 рік. М.АЗАРОВ, звертаючись до депутатів і, заочно, до Президента, сказав: «Не можна бути безвідповідальними перед своїми людьми». Депутати від БЮТ і «Нашої України» відреагували на репліку першого віце-прем`єра дружним гулом. У відповідь М.АЗАРОВ роздратовано сказав: «Та пішли ви!», чим викликав бурхливі оплески залу. «Для вас це гра, а для мене - все моє життя. Для мене це чотирнадцятий бюджет», - пояснив М.АЗАРОВ свою реакцію.