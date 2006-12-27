Омельченко знає, хто може зупинити Черновецького

Екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО переконаний, що зупинити незаконну діяльність столичної влади може не референдум, а вище керівництво держави.

Про це О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання про ставлення до ідеї проведення референдуму щодо недовіри міській владі та ефективності референдуму.

Референдум, за його словами, є “фактором суспільного волевиявлення думки людей” і не несе юридичних наслідків. На думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, референдуми проводяться, якщо є якась невизначеність на державному рівні, наприклад, щодо ставлення суспільства України до вступу в НАТО чи по мовному питанню.

“А проводити референдум придатності чи непридатності політичного чи громадського керівника або діяча, я думаю, що цей референдум можна зробити за тиждень при бажанні, чесності та об’єктивності соціологів”, - сказав екс-мер, маючи на увазі одночасне проведення у Києві досліджень рядом відомих соціологічних центрів.

“І дати приклад і Секреатріату Президента, й апарату Кабінету Міністрів, і апарату ВР, що кияни соціально, політично зрілі. Тільки кияни можуть дати приклад для верхніх ешелонів влади, для нинішньої влади жити і вести себе соціально у правовому полі”, - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО, додавши, що “є закон, по якому можна відкликати і депутата міської ради, і голову. Є закони, вони виписані, і по них треба діяти”.

Колишній міський голова Києва повідомив, що протягом останнього місяця зустрічався з багатьма високопосадовцями України з приводу ситуації у столиці – невиконання міською владою судових рішень (суд призупинив дію нових комунальних тарифів – УНІАН), незаконних, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, емісій на комунальних підприємствах “Київенергохолдинг”, “Київхліб”, ситуації з банком “Хрещатик” з метою направити грошові потоки у “кишені влади, керівників та їх наближених”, масової роздачі київської землі тощо.

“Землі роздано, за неточними даними, більш ніж на 12 млрд. грн. Подібного нічого не знала київська земля, багастраждальна після Великої Вітчизняної війни, з часів відтворення Києва з попелу та руїн, за всі повоєнні роки”, - відзначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомив екс-мер, він направив матеріали по цих діях міської влади до прокуратури міста, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Національного банку України. “Знають правду і не реагують”, - додав він.

Водночас, зустрітися з цих питань з Президентом і прем’єр-міністром України, сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО, він “не зміг, і не по своїй вині”.

“Я маю право сумніватися, що не знає про це Президент України Віктор Андрійович, що не знає про це прем’єр Віктор Федорович. Знають, тому що я зустрічався з найвищими чиновниками, їх оточенням і всім направив відповідні матеріали. Я чекав, що Секретаріат Президента зреагує на злочинну київську владу, бо має на це повне право, підстави і законність втрутитися. І врешті-решт, зобов’язаний Президент України, врешті-решт зобов’язаний прем’єр-міністр втрутитися і сказати слово на захист киян, на захист столиці”, - наголосив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.