Блок Тимошенко не радить Черновецькому ”проштовхувати грабіжницький бюджет”

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що у зв’язку з “масштабною корупцією” із землею під керівництвом Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та махінаціями з майном і коштами столиці, дохідну частину бюджету Києва на 2007 рік занижено утричі.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

На переконання БЮТівців, підтримати такий бюджет – все одно, що голосувати за знищення Києва.

“Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто освятив і, незважаючи на протидію опозиції і громадськості, нахабно, на очах усієї України, що засвідчили сотні відеокамер і телерепортажів, провів розподіл 350 (!!!) ділянок землі між найближчим оточенням. Власність на мільйонні суми, які могли піти на зниження цін на житлово-комунальні послуги, на розвиток медицини, освіти, на соціальні програми – вкрадено у мешканців столиці”, - йдеться у заяві БЮТ.

Авторам заяви “невідомо, чи у результаті сеансу зв’язку з космосом, чи в силу вродженої клептоманії, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у проекті бюджету запропонував збільшити видатки на утримання Київської міськдержадміністрації на 150 мільйонів гривень, при тому, що структура КМДА досі не затверджена”.

Також, стверджують в БЮТ, “в ручному режимі мер збирається розподіляти кошти програми „Турбота”, яку в руках ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перетворено у фонд для підкупу киян дрібними подачками”.

“Корупційна тарифна сітка нинішньої київської влади: банки і підприємства - родині ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, супердорогі ділянки землі Києва – на підкуп депутатам Київради, 20-30 гривень – на підкуп простих мешканців столиці. Але, незважаючи на це, ми віримо, що саме кияни, отримавши трагічний досвід перебування при владі ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, не піддадуться знову на дешеві спокуси”, - підкреслюють автори заяви.

БЮТ не радить Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ “проштовхувати грабіжницький бюджет, тим самим додаючи в перелік майбутнього судового вироку ще одне звинувачення”.

За словам авторів заяви, “роздаючи землю в елітних районах Києва, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ намагається підкупом зберегти кишенькову більшість, за підтримки якої мріє продовжити своє перебування на посаді. Але плани мера перебувають на протилежному полюсі інтересів киян, про що свідчать соціологічні дослідження - близько 80% киян, за даними Фонду „Демократичні ініціативи”, не хочуть бачити на посаді столичного голови ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Київради проголосували за прийняття до розгляду проекту бюджету Києва на наступний рік. Завтра у Київраді заплановано ухвалення бюджету міста на 2007 рік.