Богословська не має квартири, а Тігіпко - машини (декларації кандидатів)

Центральна виборча комісія оприлюднила декларації про доходи кандидатів у Президенти України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ та Сергія ТІГІПКА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, кандидат у Президенти України, народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА за 2008 рік заробила 811 тис. 413 грн. 61 коп. Однак заробітна плата становила лише 24,67% доходу (200 тис. 191 грн. 98 коп.), найбільший дохід кандидату в Президенти принесли відчуження цінних паперів – 518 тис. 925 грн.

Крім того, торік політик отримала 35 тис. 583 грн. 48 коп. матеріальної допомоги та 56 тис. 713 грн. 15 коп. страхових відшкодувань. Члени сім’ї І. БОГОСЛОВСЬКОЇ у 2008 році доходів не мали, але, в той же час, у політика нараховується 7 млн. 366 тис. 261 грн. зобов’язань по сплаті внесків за договорами позики. Житлових будинків, квартир та земельних ділянок у І.БОГОСЛОВСЬКОЇ та її родини немає, але є автомобіль "Мерседес".

У свою чергу С.ТІГІПКО задекларував 20 млн. 261 тис. 901 грн. доходів за 2008 рік. З них заробітна плата - 3 млн. 792 тис. 272 грн.(18,72% доходів), дивіденди, проценти та роялті – 1 млн. 851 тис. 540 грн., матеріальна допомога – 6605 грн., доходи від підприємницької діяльності – 4 млн. 37 тис. 157 грн., доходи відчуження цінних паперів – 10 млн. 574 тис. 326 грн.

Родина кандидата отримала торік 29 млн. 930 тис. 833 грн. доходів. При чому заробітної плати - 1 млн. 427 тис. 431 грн., дивідендів, процентів та роялті – 27 млн. 463 тис. 942 грн., доходів від підприємницької діяльності – 1 млн. 39 тис. 459 грн.

Крім того, у власності С.ТІГІПКА земельна ділянка площею 37 679 кв. м, житловий будинок площею 1252,20 кв. м та квартира площею 419 кв. м, але немає автомобіля. На рахунках у банках С.ТІГІПКО має 16 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 жовтня ЦВК офіційно зареєструвала восьмеро кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ та Віктора ЯНУКОВИЧА та прийняла документи на реєстрацію від Віктора ЮЩЕНКА, Леоніда КУЛІЧЕНКА та Олега ТЯГНИБОКА.